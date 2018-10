(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 02-10-18 Champions League, Di Francesco (all Roma) Dzeko me lo sono coccolato, ha delle qualita' impressionanti La Roma vince la seconda partita del girone di Champions League, battendo nettamente il Victoria Plzen per 5-0. Giallorossi avanti con Edin Dzeko nei primi minuti ed è lo stesso bosniaco a raddoppiare nel finale di primo tempo. Nella ripresa c'è tempo per arrotondare con il gol di Cengiz Under, di Justin Kluivert e nuovamente di Dzeko che mette a segno una tripletta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev