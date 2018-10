(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 02-10-18 Champions League, Di Francesco (all Roma) soddisfatto di quanto hanno fatto i centrocampisti La Roma vince la seconda partita del girone di Champions League, battendo nettamente il Victoria Plzen per 5-0. Giallorossi avanti con Edin Dzeko nei primi minuti ed è lo stesso bosniaco a raddoppiare nel finale di primo tempo. Nella ripresa c'è tempo per arrotondare con il gol di Cengiz Under, di Justin Kluivert e nuovamente di Dzeko che mette a segno una tripletta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev