Chapecoense: tanta commozione al primo match dopo la tragedia

Chapeco (askanews) - Lacrime e commozione al primo match della nuova Chapecoense. Meno di due mesi dopo la tragedia aerea che ha colpito il club di calcio brasiliano, allo stadio di Chapecò è stata giocata la prima gara amichevole contro il Palmeiras.Al minuto 71 il gioco si è fermato per rendere omaggio alle 71 vittime, tra giocatori, staff e giornalisti al seguito della squadra che volava verso Medellin per giocare la finale di Copa Sudamericana. "E' stato un match molto importante, una gara piena di emozioni, il pubblico ha partecipato intensamente. E' stato un grande omaggio ai nostri guerrieri", ha detto un tifoso. "Era davvero difficile trattenere le lacrime, è stato molto emozionante e bello", ha aggiunto una supporter.Per la cronaca il match è finito 2 a 2. "E' stato un buon match amichevole. Partiamo da qui, soddisfatti perché siamo riusciti a costruire una squadra competitiva" ha detto il nuovo allenatore della Chapecoense, Vagner Mancini.L'aereo caduto in Colombia il 29 novembre del 2016 aveva a bordo 77 persone. A margine del match con il Palmeiras i tre calciatori fra i sei sopravvissuti - Neto, Alan Ruschel e Jackson Follman - hanno ricevuto la Copa Sudamericana che la federazione di calcio sudamericana ha assegnato ad honorem alla Chapecoense all'indomani della tragedia.