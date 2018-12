Chi è Annegret Kramp-Karrenbauer o Akk, erede prescelta di Merkel

Amburgo, (askanews) - Annegret Kramp-Karrenbauer, nota in Germania come "AKK", è la neoeletta leader del partito conservatore tedesco, l'Unione cristiano democratica (Cdu); sua erede prescelta, sostituisce dopo 18 anni Angela Merkel, ed è così abituata ai paragoni con la cancelliera che non si offende se viene chiamata "mini-Merkel".Ma Akk è la prima a dire di non essere una copia su carta-carbone della cancelliera che guida la Germania dal 2005.L'ex governatrice del Saarland ha promesso di mantenere il corso centrista del capo del governo e sostiene che il partito si deve posizionare come "il partito del popolo al centro". Ma la devota cattolica, madre di tre figli, su temi sociali quali le nozze gay è più conservatrice e ha promesso fermezza sull'immigrazione, in un partito che tenta di recuperare i voti persi a destra.La vittoria di una protetta al congresso della Cdu dà ossigeno a Merkel, la cui permanenza alla guida del governo fino al ritiro dalla politica nel 2021 dipende dai suoi buoni rapporti con il capo del partito.