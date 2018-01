"Chiedete a lui": il premier thai delega la sua sagoma di cartone

Bangkok (askanews) - "Chi vuole farsi una foto o fare domande di politica o sui conflitti, chiedete a costui": risa piene di stupore per la bizzarra iniziativa del premier thailandese Prayuth Chan-ocha che ha preso in contropiede la stampa a Bangkok, davanti alla sede del governo, delegando la sua sagoma cartonata per le risposte ai giornalisti e per le foto. Il generale Prayuth, al potere dal colpo di stato del 2014, era atteso per rispondere a domande sulla situazione politica in vista di un ritorno al voto, che Prayuth ha promesso avverrà entro il prossimo novembre.