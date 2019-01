(Agenzia Vista) Napoli, 16 gennaio 2019 Chiuso per bomba, il messaggio lasciato da Sorbillo all'ingresso della sua pizzeria a Napoli "Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino (Riapriamo presto)". E' questo il messaggio che Gino Sorbillo ha lasciato affisso all'esterno della sua pizzeria, dopo che una bomba è esplosa immediatamente fuori l'ingresso durante la notte. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it