Chiuso l'aeroporto di Gatwick per avvistamento di droni

Roma, (askanews) - Aeroporto di Gatwick, a Londra, chiuso per nuovi avvistamenti di droni. Ritardi e voli cancellati per 10mila passeggeri a pochi giorni dalle feste di Natale. "I voli da e per Gatwick restano sospesi, a causa di attività di droni. Non mettetevi in viaggio verso l'aeroporto prima di aver verificato con la vostra compagnia", scrive su Twitter l'aeroporto di Gatwick, il secondo più grande della Gran Bretagna dopo Heatrow.I voli in arrivo sono stati dirottati anche su Parigi e Amsterdam. "Dopo aver ricevuto la notizia di due droni che volavano nello spazio aereo dell'aeroporto di Gatwick abbiamo dovuto sospendere i voli ed è in corso un'indagine", ha reso noto Gatwick Airport in un comunicato.La protesta dei passeggeri: "Il nostro volo è stato cancellato, l'abbiamo scoperto qua - dice Laura Hartley, in viaggio verso Malaga -. Al momento ci è stato detto che avremo la priorità per salire su un altro volo. Potrebbe essere questa sera, ma non ne sappiamo molto di più"."Non posso allontanarmi da questa coda, perché sembra essere l'unico posto dove scoprire qualcosa. Staremo in coda per ore, staremo qui per molto tempo", dice rassegnata questa passeggera, Karin, in partenza per Stoccolma."Dobbiamo andare dalla nostra famiglia - dice Gisele, in viaggio con le sue bambine per Malta - oggi è il compleanno di mia figlia, va tutto male. Abbiamo aspettato questo momento a lungo, pianificato per tanto tempo. Non è il modo migliore per iniziare il Natale".