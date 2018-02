(Agenzia VistaPiemonte VdA, 05 febbraio 2018 Dopo alcuni giorni miti in Piemonte le temperature sono scese nuovamente sotto lo zero in pianura, -2 nel centro di Torino, dove in mattinata ha cominciato a nevicare. Il maltempo dovrebbe proseguire fino a mercoledì mattina, con precipitazioni diffuse in tutto il Piemonte. Le temperature dovrebbero restare di qualche grado sotto la media di inizio febbraio. Courtesy Rete7