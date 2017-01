Cile, Bachelet: siamo in attesa, da Trump rispetto e cooperazione

Roma, (askanews) - In un'intervista esclusiva a France Presse, la presidente del Cile Michelle Bachelet ha parlato delle future relazioni tra Stati Uniti e America Latina, a poche ore dall'insediamento del neo-presidente americano Donald Trump."Penso che la parola giusta qui sia attesa. Tutti stanno aspettando di vedere effettivamente quali saranno le sue proposte, chi sarà nominato come responsabile per l'America latina e quale importanza il presidente Trump darà alla nostra regione"."Non abbiamo ancora sentito un piano specifico per l'America Latina, speriamo di poter proseguire le relazioni di rispetto e cooperazione tra Stati Uniti ed America Latina".E in merito alle sua contestata riforma sul sistema educativo, Bachelet si difende:"Siamo partiti con i più bisognosi, il 50% dei più bisognosi, studiando in Università accreditate non profit, vale a dire che garantiscono la qualità e dove non c'è scopo di lucro, ci sono una serie di requisiti, non significa arrivare e dare soldi a un qualsiasi istituto. In Cile ogni volta che sono state fatte delle riforme, sono state fatte gradualmente, perché sappiamo che non abbiamo le risorse per farle al 100%".