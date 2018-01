Cimento dell'Epifania a Genova, un bagnante si spinge al largo nonostante la pioggia

(Agenzia Vista) Genova, 06 gennaio 2018 A Genova il quartiere levantino di Sturla si veste a festa. Grazie all’organizzazione della Sportiva Sturla in collaborazione con il Circolo Nautico Sturla, va in scena il 30° Cimento dell’Epifania, con opportunità per i più temerari di sfidare il freddo e vivere l’emozione del primo bagno in mare. Durante l'iniziativa un bagnante nonostante freddo e pioggia si è spinto al largo della spiaggia di Sturla. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev