Pechino (askanews) - Un incendio in un salone di massaggi in Cina è costato la vita ad almeno 18 persone e almeno altrettante sono rimaste ferite. Le fiamme sono divampate in un edificio nella provincia di Zhejiang, nell'Est della Cina, ed è stato spento nel giro di due ore.Nelle immagini amatoriali, pubblicate durante la tragedia, si vedono delle persone buttarsi dalle finestre dell'edificio in fiamme per salvarsi la vita. Le cause dell'incendio sono ancora da definire.