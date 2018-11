Cina, leader di Alibaba Jack Ma è membro del Partito comunista

Pechino (askanews) - Jack Ma, fondatore del gigante cinese Alibaba e uomo più ricco della Cina, è un membro del Partito Comunista Cinese (Pcc). La sua appartenenza al Pcc, che conta 89 milioni di membri, è trapelata dal Quotidiano del Popolo, organo del partito al potere, in un articolo che elogia i principali attori dello sviluppo cinese.Jack Ma, in passato, aveva sempre dichiarato la sua estraneità alla politica. Secondo il Quotidiano del Popolo, invece, farebbe parte di un gruppo di ricchissimi esponenti del Pcc.Nel suo articolo il quotidiano spiega che Jack Ma ha svolto un ruolo importante a favore della nuova "Via della seta", un enorme programma di investimenti cinesi, in particolare in Asia ed Europa, lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping.Jack Ma è anche considerato, sempre nell'articolo del Quotidiano del Popolo, uno dei "costruttori eccezionali del socialismo con caratteristiche cinesi nella provincia di Zhejiang", dove ha sede Alibaba.