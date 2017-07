Chongqing, Cina (askanews) - Sospeso a oltre 120 metri di altezza su una gola rocciosa impressionante, il ponte di Chongqing nella Cina centro-meridionale affascina e terrorizza gli audaci, non più di trenta per volta, che si incamminano sulla slanciata passerella di vetro che offre una vista mozzafiato. Qualcuno si mostra intrepido fotografo, altri si aggrappano alla ringhiera a due mani per costringersi a camminare nel vuoto virtuale che si apre sotto i loro piedi.