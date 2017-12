Cinghiali in centro a Genova all'ora di pranzo senza paura

(Agenzia Vista) Liguria, 10 dicembre 2017 Nel ponte dell'Immacolata registrate numerose incursioni di cinghiali nelle zone più popolate e centrali di Genova. A maggio scorso un cinghiale è fuggito in mare davanti a Corso Italia, la 'promenade' della città. Nei mesi e nelle settimane scorse sono stati avvistati nei pressi della stazione ferroviaria di Brignole, nel quartiere residenziale di Albaro dove un tassista ha investito una cucciolata, nei giardini pubblici e nel cortile dell'Università. A settembre tre motociclisti sono finiti in ospedale dopo aver investito gli ungulati nel quartiere di Molassana. Ma non è solo Genova a dover convivere con i cinghiali. Il problema è esteso da Levante a Ponente _ Courtesy Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev