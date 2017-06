(Agenzia Vista) Napoli, 17 giugno 2017 Manifestazione organizzata dall'Associazione Ciro Vive per chiedere che non sia ridotta la pena a Daniele De Santis, condannato a 26 anni di reclusione per la morte di Ciro Esposito. La madre di Ciro, Antonella Leardi , ha denunciato come la verità sulla morte del figlio sia stata sempre occultata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev