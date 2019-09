Clima, Conte: attenzione a tema in tutto il mondo fa ben sperare

Bologna, 28 set. (askanews) - "Registro anche a livello internazionale un'attenzione nuova a questo tema che fa ben sperare". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Villaggio Coldiretti a Bologna a proposito dei cambiamenti climatici per i quali ieri in tutta Italia ci sono state centinaia di manifestazioni."Ieri c'è stata una straordinaria partecipazione dei nostri giovani" alle manifestazioni per il clima, "per mio figlio di 12 anni è stato il primo sciopero della sua vita. Questi giovani sono sensibili al problema dei cambiamenti climatici e questo deve farci ben sperare", ha aggiunto.