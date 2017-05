Clima, Gentiloni: Italia non arretrerà su impegni accordi Parigi

Roma (askanews) - "Su ambiente e cambiamento climatico abbiamo preso atto della posizione diversa degli Usa e mi auguro che si sciolga in senso positivo prossimamente, ma deve essere molto chiaro che il nostro impegno sugli accordi di Parigi sullo sviluppo sostenibile e le enegie rinnovabili continua e nonintendiamo arretrare". Lo ha detto il presidente del Consiglio,Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine dell'incontro a villa Madama con il primo ministro canadese, Justin Trudeau.Proprio con Trudeau, ha riferito Gentiloni, "abbiamo discusso e convidiso le valutazioni sull'impegno che ci ha visti insieme a Taormina al G7 che non solo ha mostrato il volto dell'Italia e della Sicilia al mondo in modo positivo e vincente, ma è stato anche un momento autentico di dicussione. È importante ilconfronto diretto tra i leader".Secondo il premier, comunque, il G7 ha avuto "risultati molto importanti nella dichiarazione comune sul terrorismo e sugli altri temi ci sono stati compromessi positivi su migrazioni e sul commercio internazionale. Questi saranno alcuni dei temi fondamentali del G7 canadese. Non potevamo lasciare il testimonea una presidenza migliore e allineata ai contenuti della presidenza italiana di quella che assicurerà Justin Trudeau nel 2018".