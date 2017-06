Clima, Macron riceve Schwarzenegger all'Eliseo

Parigi (askanews) - Arnold Schwarzenegger è stato ricevuto all'Eliseo da Emmanuel Macron a Parigi. L'ex governatore della California e attore è in Francia per promuovere la sua battaglia sul clima che porta avanti attraverso la sua organizzazione "Regioni per il clima" (R20).Dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi, "Terminator" e il presidente francese sono fortemente impegnati per rilanciare la difesa dell'ambiente. Macron recentemente ha rielaborato in chiave etica lo slogan di Donald Trump - "Make America great again" - trasformandola in "Make our planet great again".