Madrid, 13 dic. (askanews) - I manifestanti di Fridays For Future hanno manifestato a Madrid, dove è in corso la COP25, la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici. Il movimento che protesta per l'ambiente lanciato dalla giovane attivista Greta Thunberg è arrivato anche nella capitale spagnola. Tanti giovani e attivisti si sono ritrovati davanti alla Fiera di Madrid dove è in corso la conferenza e hanno intonato una versione rivisitata di "Bella ciao".