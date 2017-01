Coccodrillo uccide un uomo in Australia: stava guadando il fiume

Roma, (askanews) - Un coccodrillo ha ucciso un uomo sul famoso attraversamento di Cahills, nel Parco nazionale Kakadu, noto per la presenza di questi temuti rettili, nel nord dell'Australia.Le guide ufficiali mettono in guardia i turisti dall'attraversare la zona dell'Alligator rivers, che negli ultimi tempi ha visto numerosi attacchi da parte di coccodrilli.Nonostante gli avvertimenti, il 47enne, originario di un paese del Territorio del Nord, ha guadato l'East alligator river dietro a due donne: "Le due donne ce l'hanno fatta, ma l'uomo è risultato disperso poco dopo", ha confermato un responsabile della polizia in un comunicato.Le autorità hanno ucciso il coccodrillo lungo 3,3 metri e recuperato il corpo dell'uomo a circa 2 chilometri a valle."Cahill's crossing è famoso per i coccodrilli e attraversarlo è pura pazzia", ha commentato un sovrintendente.Da quando è stato dichiarato specie protetta, il numero dei coccodrilli d'acqua salata è esploso e i recenti attacchi contro la popolazione hanno riacceso il dibattito sulla necessità di controllarlo. Secondo i dati ufficiali, la popolazione di coccodrilli australiani conta 100.000 esemplari. La media è di due persone uccise ogni anno.