(Agenzia Vista) Milano, 03 luglio 2017 Lo stadio San Siro di Milano comincia a scaldarsi per il concerto di questa sera, la prima delle due serate dei Coldplay nel capoluogo. I fan più accaniti affluiscono nello stadio già nel pomeriggio, mentre è in corso il sound-check. Tra le "trovate" del gruppo inglese per coinvolgere il pubblico spuntano i "braccialetti luminosi" che, attivati in remoto, creeranno delle coreografie nei momenti topici del concerto. Fonte Facebook Samuel Pietrasanta