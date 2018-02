Collisione tra due elicotteri militari in Francia, 5 morti

Carces, Francia (askanews) - È di 5 morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto nel Sud della Francia, nei pressi del lago di Carces a una cinquantina di chilometri da Saint-Tropez, dove si sono scontrati in volo due elicotteri militari.La prefettura locale ha fatto sapere che i due elicotteri appartenevano alla Scuola dell'Ealat, l'Aviazione leggera dell Esercito francese, sull'aeroporto militare di Cannet des Maurese e venivano usati per l'addestramento dei piloti.La base, oltre alla scuola dell'Ealat, ospita una scuola franco-tedesca e un centro di formazione interforze sull'elicottero Nh90 di Leonardo Finmeccanica. Con circa 15mila ore di volo l'anno e 5 diverse nazionalità rappresentate la base è la terza struttura aeronautica militare in Francia.