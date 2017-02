Colombia, i premi Nobel per la Pace contro Donald Trump

Bogotà (askanews) - I premi Nobel per la Pace, riuniti a Bogotà, in Colombia, per il 16esimo summit delle personalità insignite di questo prestigioso riconoscimento, si sono schierati contro la politica sull'immigrazione del neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che, tra l'altro, propone il rafforzamento del muro anti-immigrati, in parte già esistente, lungo la frontiera con il Messico e ha firmato un ordine esecutivo che vieta l'ingresso negli Stati Uniti per 120 giorni a stranieri provenienti da 7 Paesi di religione islamica."La discriminazione, la crisi dei rifugiati e l'assurdo aumento di divieti d'ingresso ai migranti, insieme a discorsi di odio e di esclusione che conquistano i cuori più deboli e intimoriti. Cosa possiamo dire all'umanità di fronte a tutto questo", ha detto Juan Manuel Santos, presidente della Colombia e Nobel per la Pace nel 2016."Purtroppo assistiamo alla costruzione di questo muro che non solo divide le persone, ma anche le coscienze", ha aggiunto Oscar Arias, ex presidente della Costa Rica, premiato nel 1987."Il giorno che mi rifiuteranno il visto per gli Stati Uniti dovrete venirmi a trovare in Guatemala - ha detto la pacifista guatemalteca Rigoberta Menchu premiata nel '92 - perché in America non andrò più. Cos'altro posso fare? Però non starò zitta per la mancanza di un visto"."Governare non vuol dire essere dalla parte dei vincitori e schiacciare tutti gli altri - ha concluso l'attivista per i diritti umani americana Jody Williams, fondatrice della Campagna Internazionale per il Bando delle Mine Antiuomo e Nobel per la Pace nel 1997 - governare in una democrazia significa trovare dei compromessi per il bene di tutti. Purtroppo nel mio Paese stiamo verificando che il signor Trump è l'antitesi a tutto questo".Al summit di Bogotà partecipano 13 premi Nobel per la Pace di tutto il mondo, tra cui anche l'ex presidente polacco Lech Walesa, premio Nobel per la Pace nel 1983 e il presidente russo Michail Gorbaciov, Nobel nel '90. Nel 2009 il premio è stato conferito anche a Barack Obama, 44esimo predecessore di Donald Trump alla Casa Bianca.