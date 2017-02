Colombia, libero l'ostaggio Sanchez: al via i negoziati con l'Eln

Roma, (askanews) - Con la liberazione di Odin Sanchez, ostaggio del movimento guerrigliero Esercito di liberazione nazionale (Eln) dall'aprile dello scorso anno, e il rilascio di due ribelli da parte del governo, in Colombia si apre la strada ai negoziati che si spera possano condurre a una "pace completa", dopo mezzo secolo di conflitto.Sanchez è stato consegnato alla Croce Rossa nella giungla della regione di Choco nell'Ovest del Paese. "Come mi hanno trattato? Non posso dire male, sarebbe una bugia, perché le persone che mi trattenevano erano una famiglia". "Ho capito che è stato pagato un riscatto, ma non so di quanto".E ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di essere uniti per convincere questi diavoli dell'Esercito di liberazione nazionale a dialogare per la pace e se hanno altri ostaggi, a liberarli".Il governo vuole aprire un dialogo con il gruppo e la fase pubblica dei negoziati, ha spiegato il presidente Juan Manuel Santos, che ha inaugurato a Bogotà il 16esimo summit dei premi Nobel per la pace, inizierà il 7 febbraio a Quito e permetterà, secondo lui, "di raggiungere una pace completa".Santos, tra l'altro, è stato insignito dell'alta onorificenza quest'anno proprio per l'accordo di pace con il principale movimento guerrigliero del paese, le Forze armate rivoluzionare di Colombia (Farc).