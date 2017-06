Colombia, ribelli delle Farc hanno completato processo disarmo

Bogotà (askanews) - Non più violenza, addio al conflitto armato. I ribelli delle Forze armate rivoluzionarie colombiane hanno completato il loro processo di disarmo per mettere fine a mezzo secolo di conflitto contro lo stato.Gli osservatori dell'Onu "hanno raccolto la totalità delle armi individuali registrate dalle Farc" tranne alcune che erano esentate dalla sicurezza di transizione ai campi didemobilizzazione.L'iniziativa del principale gruppo ribelle della Colombia, effettuata in base all'accordo di pace del 2016, porta vicino a una completa conclusione il conflitto civile più antico in America Latina."Il motivo di questa visita è la chiusura definitiva della questione disarmo. Vogliamo dimostrare al paese e mondo la nostra volontà di pace e di giustizia sociale" ha detto Joaquin Gomez storico comandante delle Farc.