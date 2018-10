Colori1Minuto_Al Quirinale una mostra in occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2018 28-10-18 Colori1Minuto_Al Quirinale una mostra per non dimenticare gli 80 anni delle leggi razziali Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale, la mostra "1938: L'Umanità negata - Dalle leggi razziali italiane ad Auschwitz", in occasione dell’ottantesimo anniversario delle leggi razziali. Il percorso espositivo, curato da Paco Lanciano e Giovanni Grasso, con l’ausilio di tecnologie immersive e multimediali e con documenti originali "parlanti", ripercorre il viaggio di una famiglia ebrea dalla discriminazione razziale all’abisso di Auschwitz. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev