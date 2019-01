(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2019 Colori1Minuto_Il Moma di New York Capolavori quali 'Les Demoiselles d'Avignon' di Picasso o 'Notte stellata' di van Gogh, opere di grandi maestri da Matisse, Boccioni, Gauguin a De Chirico, Hopper, Klee, sono solo alcuni dei nomi che si possono ammirare al Museum of Modern Art (MoMA) di New Yor, identificato come uno dei più grandi e influenti musei di arte moderna del mondo. La collezione del MoMA offre una panoramica dell'arte moderna e contemporanea, incluse opere di architettura e design, disegno, pittura, scultura, fotografia, stampe, libri illustrati e libri d'artista, film e media elettronici. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev