(Agenzia Vista) Napoli, 26 gennaio 2018 Colori1minuto, Le persecuzioni degli Ebrei in Italia, la mostra alla Camera di Commercio di Napoli Negli spazi della Camera di Commercio e' stata allestita la mostra "La persecuzione degli Ebrei in Italia, una raccolta di documenti, cimeli, riviste e fotografie del periodo nazi-fascista. La mostra e' stata inaugurata in relazione agli eventi per la giornata della Memoria 2018. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev