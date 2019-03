Roma, 11 mar. (askanews) - Dalla casetta come quella del film animato "Up" attaccata a tanti palloncini colorati, alla navicella di "Star Wars" ai cavalli alati. I velivoli più folli e originali si sono sfidati al "Birdman Rally" durante il Moomba Festival che si tiene ogni anno a Melbourne in Australia, correndo su un trampolino per prendere velocità e cercando di rimanere il più possibile sospesi in aria prima di finire nel fiume Yarra.