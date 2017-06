Come un pesce in mare: la giostra magica a Battery Park New York

New York (askanews) - "E' come essere in mare, in mezzo alle onde": piace molto ai bambini la nuova giostra di Battery Park, il parco a lower Manhattan, New York. E' quella progettata dal designer George Tsypin: una giostra fatta di grandi pesci luminosi che sta conquistando i più piccoli. Al ritmo del valzer i pesci si muovono in diverse direzioni, mentre la scenografia cambia colori, rievocando tutte le sfumature del mare. "L'idea è di trasformare in pesce chi sale sulla giostra. Un piccolo mondo per vivere qualche minuto in universo magico", ha spiegato Tsypin.