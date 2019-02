(Agenzia Vista) Livigno (SO), 09 febbraio 2019 Comi (FI): "L'Italia che produce dice Si alla Tav e No al reddito di cittadinanza" "Noi siamo per il Si al referendum alla Tav e per il No al reddito di cittadinanza, questa è l'Italia che produce". Queste le parole di Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia, commentando i provvedimenti del Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it