Roma, (askanews) - Comincia l'era Trump: anche nel mondo virtuale, dove intorno alle 12 ora americana, le 18 in Italia, appena dopo il giuramento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, il sito e l'account Twitter della Casa Bianca hanno cambiato segno.Trump e il suo vicepresidente Mike Pence sono apparsi sulla pagina del sito della White House con l'invito ad iscriversi per ricevere gli update sulle attività presidenziali. L'account Twitter dichiara "è ufficiale, il nostro 45esimo presidenti ha giurato e non potremmo essere più eccitati. Congratulazioni". Molti però i commenti negativi sotto questo primo tweet.Fino alle 18, gli account della casa Bianca mostravano l'addio di Obama a Washington: il presidente uscente sul prato della Casa Bianca con lo slogan dell'ultimo discorso, "Yes we can, yes we did", e su Twitter una foto di spalle con Michelle. L'era del primo presidente afroamericano è proprio finita.