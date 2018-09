(Agenzia Vista) Milano, 17 settembre 2018 "Ci serve una persona preparata e onesta perche' questa persona agira' in deroga su tante cose e quindi per quanto mi riguarda dovremo trovare una persona . E ci stiamo lavorando e non litigando". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Milano. _Courtesy Facebooki Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it