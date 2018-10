Commissario Genova, Toti: "Bucci scelta più ragionevole"

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2018 La scelta del sindaco Marco Bucci come Commissario alla ricostruzione del ponte Moranti "e' stata condivisa e sensata" ed e' stata frutta di un "buon dialogo" tra Enti Locali e Governo. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine della presentazione del Rapporto dell'Asvis. Ai cronisti che sottolineavano che la nomina di Bucci arriva dopo ben 50 giorni dal crollo, Toti ha replicato: "In 50 giorni abbiamo fatto tante altre cose: abbiamo aperto strade, abbiamo rimosso macerie, abbiamo dato le case agli sfollati. Oggi c'e' la nomina del Commissario con una scelta condivisa e sensata". "In capo alla Regione - ha sottolineato - rimarra' il Commissariato per l'emergenza e il Sindaco Bucci potra' concentrarsi sulla ricostruzione e a lui va l'augurio di buon lavoro. Si tratta di un premio al lavoro degli Enti locali". Quanto al rapporto con il governo, Toti ha detto che "c'e' stato un dialogo costante con Conte, che e' persona serie, con il sottosegretario Buffagni, con il ministero dei Trasporti. Il dialogo e' stato talvolta un po' brusco ma alla fine si e' arrivati a delle soluzioni" / Courtesy Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it