Commissione Segre, Dureghello: "Sconcerta astensione di alcune forze politiche, no ambiguità"

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 Commissione Segre, Dureghello sconcerta astensione di alcune forze politiche "Grande risultato istituzionale per il nostro Paese in un momento particolarmente significativo". Così la presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello, commentando l'istituzione della Commissione per la lotta al razzismo e all'antisemitismo. "Sconcerta tuttavia l'astensione di alcune forze politiche - ha aggiunto - Una scelta sbagliata e pericolosa, serve unità. Non lasciare spazio ad ambiguità su alcuni valori che sono fondanti. Spero di chiarire e ricevere delle proposte concrete perché in questo momento si deve discutere di fatti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev