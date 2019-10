(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 Commissione Segre, Fazzolari (FdI): "Consente a potere politico di censurare" “Ieri il Senato ha perso una grande occasione per istituire una commissione contro l’antisemitismo. Fratelli d’Italia ha espresso la sua solidarietà alla Senatrice Liliana Segre per gli ignobili attacchi ricevuti. La commissione Segre, però, ha ben poco a che vedere con l’intolleranza e l’antisemitismo perché è una commissione che consente al potere politico di censurare le idee e di chiedere l’oscuramento di pagine e siti sul web. Tutte quelle che verranno classificate come parole d’odio, verranno poi tradotte in un elenco che potrà permettere alla Commissione l’oscuramento di chi diffonde queste idee. Tra le parole d’odio vengono anche inserite: nazionalismo, sovranismo e difesa dell’identità nazionale. In questo modo diventa uno strumento di censura che preoccupa”, così ha dichiarato il Senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev