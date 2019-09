Compiono un mese due cuccioli di panda allo zoo belga Pairi Daiza

Bruxelles, 9 set. (askanews) - Hanno compiuto un mese due cuccioli di panda nati nello zoo Pairi Daiza, a Brugelette, in Belgio. Sono nati a inizio agosto 2019 e hanno appena festeggiato un mese di vita, mentre vengono seguiti con amore e attenzione dai loro guardiani.Il direttore del parco zoologico privato e veterinario, Tim Bouts:"I panda hanno compiuto un mese. Il tempo è volato! E oggi è il maschio che si trova nella incubatrice, il maschio pesa 1,4 chilogrammi. Due giorni fa abbiamo pesato la femmina e allora pesava 1,2 chili, quindi acquistano molto peso", ha spiegato."Siamo tranquilli per ora, ma visto che il più grande rischia durante i primi cento giorni, e noi siamo solamente a 30 giorni, abbiamo ancora davanti 70 giorni prima di essere sicuri. La più grande tappa ora, è che si devono aprire gli occhi. Avviene poco dopo i 40 giorni, quindi fra una decina di giorni", ha aggiunto."Quello che accade ora è che per due giorni uno dei cuccioli sta con la mamma e dopo due giorni cambiamo e l'altro cucciolo sta con la mamma, ciò significa che ogni due giorni possono vedere la mamma e gli altri due sono con noi nell'incubatrice", ha concluso.