Comunali a Palermo, i candidati M5S si presentano

Roma, (askanews) - E' stato un confronto dai toni blandi quello che ha visto protagonisti 3 dei 4 aspiranti pretendenti al ruolo di candidato sindaco di Palermo per il Movimento 5 Stelle. Il dibattito, andato in scena al cinema De Seta, non ha potuto contare sulla presenza del poliziotto Igor Gelarda, al quale una legge del 1981 impedisce di fare campagna elettorale prima di ottenere l'aspettativa, e di Tiziana Di Pasquale, ritiratasi ufficialmente dalla competizione poche ore prima del confronto.I tre che sono saliti sul palco sono stati Ugo Forello, avvocato fondatore del Comitato Addiopizzo, Giulia Argiroffi, ingegnere e architetto, e Giancarlo Caparotta, ingegnere ambientale. Rispondendo alle domande del giornalista Mario Barresi, i tre si sono presentati, raccontando le esperienze di vita e di lavoro che li hanno portati oggi a mettersi in gioco per diventare primi cittadini di Palermo.Per Caparotta, l'urgenza è incontrare i dirigenti delle istituzioni comunali e valutare con loro l'opportunità di tavoli tecnici su ambiente e mobilità. Per Forello, invece, le priorità sono tutte nella creazione di una squadra che in primis razionalizzi la macchina amministrativa e contenga la spesa pubblica garantendo servizi essenziali. Per Giulia Argiroffi, invece, il primo gesto simbolico da sindaco 5 stelle di Palermo sarebbe ripiantare i ficus estirpati da Piazza Politeama per consentire i lavori di realizzazione dell'anello ferroviario.