Comunali Palermo, Orlando a sfidanti: essere giovani non basta

Roma, (askanews) - Pensi a Palermo e pensi a Leoluca Orlando. Il sindaco uscente è candidato al suo quinto mandato di primo cittadino del capoluogo siciliano. Eletto la prima volta nel 1985, 17 degli ultimi 34 anni li ha vissuti seduto sulla poltrona più alta di Palazzo delle Aquile, assistendo da protagonista ai cambiamenti che hanno coinvolto la città negli ultimi 3 decenni. Ma come immagina, oggi, Leoluca Orlando la sua Palermo del futuro?"Immagino una Palermo che si è lasciata alle spalle il tempo in cui ci vergognavamo di essere palermitani, capitale della mafia e oggi invece è la capitale della cultura, sede di Manifesta, quarta città turistica d'Italia. Un tempo a Palermo venivano soltanto giornalisti per fare inchieste di mafia, invece oggi siamo la quarta città turistica. Una città che si sta profondamente innovando grazie all'impegno di tanti giovani che hanno capito che non bisogna chiedere il lavoro, ma crearlo per sè e per gli altri, grazie allo straordinario anello telematico, alla banda larga, alla pedonalizzazione, alla mobilità sostenibile, grazie alle 4 linee di tram a cui seguiranno altre 3 in corso di realizzazione".Sceso in campo senza simboli di partito, Leoluca Orlando ha messo il suo nome al servizio di una nuova concezione di fare politica:"Si sta vivendo una straordinaria esperienza di civismo politico. Un civismo politico che alternativo a quello ribellista che non sa amministrare e non amministra, ma anche a quella politica fatta di partiti chiusi in se stessi che non sanno dialogare e ascoltare".Oltre che politico, quello di Palermo è un confronto generazionale con i principali avversari Ugo Forello, del Movimento 5 Stelle, e Fabrizio Ferrandelli, sostenuto dalla coalizione del centrodestra:"L'essere giovani non è necessariamente una condizione positiva, conosco giovani barbari e conosco anziani che sono innovatori".