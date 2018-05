(Agenzia Vista) Napoli, 05 maggio 2018 Comuni sciolti per mafia, Cantone: "Segnale che democrazia non funziona ma Istituzioni reagiscono" "Segnale che democrazia non funziona ma Istituzioni reagiscono" . Queste le parole di Raffaele Cantone, Presidente ANAC, intervenuto alla Notte bianca per la legalità organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati presso l'auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it