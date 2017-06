(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2017 Per la festa della Repubblica, il presidente Mattarella ha rivolto il suo saluto a tutti gli italiani in occasione del tradizionale concerto offerto al corpo diplomatico in Italia. Successivamente Mattarella ha accolto politici, personaggi famosi, dello spettacolo e della televisione, oltre ad artisti e personalita' importanti della societa' civile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev