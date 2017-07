(Agenzia Vista) Modena, 02 luglio 2017 E' stato un successo il concerto evento di Vasco Rossi al parco di Modena, con il record mondiale di biglietti venduti. 220mila fan, alcuni in coda da decine di giorni per essere tra i primi ad entrare, entusiasti hanno cantato dall'inizio alla fine per circa 4 ore, di un concerto che rimarra' nella storia. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev