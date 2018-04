(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2018 Concertone Primo Maggio, gli ultimi preparativi in piazza San Giovanni a Roma Lavori in corso in Piazza San Giovanni a Roma per la preparazione del tradizionale Concertone del Primo Maggio. Il palco è stato allestito, mentre sono in corso le ultime prove tecniche. Resta lo spauracchio maltempo per la giornata del concerto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev