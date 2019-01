Concluso l'attacco jihadista a Nairobi, tutti i terroristi uccisi

Nairobi, (askanews) - Torna la paura di attentati terroristici in Kenya. Un commando di jihadisti ha assaltato un complesso di hotel e uffici a Nairobi, provocando 14 morti, tra cui un cittadino americano, un attacco rivendicato dalle milizie somale Al Shabaab, iniziato il pomeriggio di martedì 15 gennaio e conclusosi la mattina seguente.Quattro uomini armati, uno dei quali si è fatto esplodere, hanno fatto irruzione alle 15 del pomeriggio (le 13 in Italia) nell'hotel DusitD2, che si trova all'interno di un elegante complesso. Le forze speciali kenyane sono intervenute per fermare i terroristi, che si erano asserragliati all'ultimo piano dell'albergo, secondo le testimonianze.Mercoledì il presidente del Kenya, Jomo Kenyatta, in un messaggio trasmesso alla tv ha confermato:"Posso ora confermare che l'operazione di sicurezza nel complesso Dusit è finita e tutti i terroristi eliminati", ha detto Kenyatta, aggiungendo che i 700 civili sul posto sono stati messi in sicurezza.