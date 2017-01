Condom e caos all'Ordine di Malta, licenziato il Gran Maestro

Roma, (askanews) - Ufficialmente ha presentato le sue dimissioni al Papa, che le ha accettate. Ma il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta è un incarico a vita e dietro le dimissioni di frà Matthew Festing ci sarebbero scontri di potere interni e la 'pressione' di Papa Bergoglio a farsi da parte.Dopo un mese di caos interno e un braccio di ferro tra l'antico ordine e la Santa Sede, sono arrivate le dimissioni ufficiali del Gran Maestro. Il 24 gennaio, il Papa ha ricevuto Festing, invitandolo a dimettersi. E il Gran Maestro ha accettato.Tutto è cominciato il 10 novembre scorso, quando il patrono dell'Ordine di Malta, il cardinale statunitense Raymond Leo Burke, aveva incontrato il Papa per chiedere la rimozione del Gran Cancelliere, il numero tre dell'ordine, il tedesco von Boeselager. Questi era stato accusato di aver acconsentito alla distribuzione di preservativi a donne affette da Aids in uno dei progetti cofinanziati dall'ordine in Africa. Ma il Pontefice, a quanto emerso successivamente, aveva invitato a risolvere la questione col dialogo.Indicazione che non sarebbe stata rispettata, tanto che, a inizio dicembre, il Gran Maestro ha proceduto alla sostituzione del Gran Cancelliere. Ne è conseguito un lungo braccio di ferro con la Santa Sede, scaturito in un commissariamento del Vaticano sull'Ordine, che tuttavia ha rifiutato di collaborare prospettando la creazione di una contro-commissione. Infine, la capitolazione del Gran Maestro.Festing, come previsto dalla Carta costituzionale del Sovrano Ordine di Malta, ha convocato il sovrano consiglio in seduta straordinaria per il 28 gennaio per l'accettazione della sua rinuncia.