Conferenza a Londra per sostenere la Somalia, May riceve i leader

Roma, (askanews) - Leader internazionali si riuniscono a Londra per delineare degli accordi con la Somalia tesi a stabilizzare il paese sotto la sua nuova presidenza di Mohamed Abdullahi Mohamed, che co-presiede il meeting, assieme al segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres e alla premier britannica Theresa May.Nelle immagini May riceve separatamente il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, e il premier etiope Hailemariam Desalegn a Downing Street. La conferenza di un giorno punta a trovare un'intesa che accelleri i progressi sulla sicurezza e lo sviluppo economico nel paese devastato dalla guerra civile entro il 2020. Tra i presenti anche l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e il segretario della Difesa americano James Mattis.