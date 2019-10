(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 Confitarma, il presidente Mattioli: "Il mare è una risorsa" L'Assemblea di Confitarma con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, e il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, che durante il suo intervento dal palco ha affermato: "In Italia il cluster marittimo vale 32 miliardi di euro e la Blue Economy allargata (considerando anche sport, energia e turismo) ha un valore stimato di 130 miliardi di euro. Se il Paese saprà attivarne il potenziale ancora inespresso, si creeranno ulteriori ingenti risorse" - e ha aggiunto - "Il settore, solo in Europa, genera un contributo economico pari a 48 miliardi di euro e 400 mila posti di lavoro e vede l'Italia quale Paese trainante per numero di crociere e passeggeri". Il presidente Mattioli si è anche soffermato sui dati della crisi migratoria: "Dal 2014, quasi 84mila persone sono state salvate da navi mercantili, per la maggior parte italiane, chiamate a effettuare operazioni SAR in soccorso dei naufraghi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev