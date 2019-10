Confitarma, Mattioli: "Il mare è una risorsa da proteggere". L'assemblea con il presidente Conte

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2019 Confitarma: "Il mare è una risorsa da proteggere". L'assemblea con il presidente Conte L'Assemblea di Confitarma con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, e il presidente di Confitarma, Mario Mattioli. Così il presidente Conte durante un passaggio del suo intervento: "Il Governo è fortemente impegnato nella promozione internazionale dell'industria italiana e siamo consapevoli che gran parte di ciò che produciamo lo trasferiamo via mare. Per questo, è per noi fondamentale assicurare alla flotta nazionale la possibilità di competere sui mercati globali, seguendo il percorso già tracciato dalla Commissione europea per il mantenimento e lo sviluppo delle industrie marittime degli Stati membri, evitandone la delocalizzazione''. Il presidente Conte durante un passaggio del suo intervento ha sottolineato: "Oggi il mare veicola circa il 90% della produzione globale ed il nostro Mediterraneo, che certo rappresenta solo l'1% della superficie navigabile del pianeta, vede ogni giorno transitare sulle sue acque circa il 20% delle merci prodotte nel mondo. Un 'patrimonio liquido', un formidabile ecosistema da studiare, monitorare ma anche proteggere" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev