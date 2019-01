Congresso + Europa, Fusacchia: "Serve un'organizzazione nuova"

Milano, 25 gen. (askanews) - È iniziato a Milano il primo congresso di +Europa, che da lista alle ultime politiche si dà ora la struttura e la forma di un partito. In campo ci sono il radicale Marco Cappato, il coordinatore uscente e già deputato Pdl nonchè sottosegretario nei governi Pd Benedetto Della Vedova, il deputato Alessandro Fusacchia, già collaboratore di Emma Bonino.Fusacchia ha spiegato: "Noi siamo passati da una lista a un partito, questo è il primo congresso ed è un momento fondativo importante. C è molto bisogno di più +Europa in Italia e in Europa, io personalmente mi candido perché penso che sia importante mantenere una posizione ferma sui diritti civili, ma penso anche sia molto importante organizzare questo partito in maniera nuova. Abbiamo bisogno di fare una piattaforma capace di mobilitare tutti gli iscritti e di valorizzarli e di intercettare le migliori esperienze civiche e politiche".