Congresso Usa, il debutto della musulmana Ilhan Omar

Washington (askanews) - Elegantissima in abito bianco e copricapo rosso. La democratica Ilhan Omar debutta sorridente a Capitol Hill dove oggi si insedia il 116esimo Congresso degli Stati Uniti, frutto delle elezioni di metà mandato del 6 novembre. Insieme a Rashida Tlaib è la prima musulmana a essere eletta al Congresso, che sarà più rappresentativo delle minoranze e che sarà ricordato per alcune 'prime volte'. Ci saranno le prime due native americane (Sharice Davids e Deb Haaland) e Alexandria Ocasio-Cortez, eletta a New York per la Camera e astro nascente dell'ala liberal del partito democratico, sarà la più giovane, a 29 anni, a entrare in Congresso nella storia degli Stati Uniti.